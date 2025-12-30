Haberler

İran'dan Trump'a tepki: "Her türlü saldırıya sert karşılık vereceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine yanıt vererek, 'İran İslam Cumhuriyeti, her türlü zalimce saldırıya sert ve pişman edici bir karşılık verecektir' dedi.

İran ile ABD arasındaki gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla yeniden tırmanışa geçti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran İslam Cumhuriyeti, her türlü zalimce saldırıya sert ve pişman edici bir karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Tahran'ın nükleer programını ya da füze kapasitesini yeniden inşa etmesi halinde Washington'un İran'a karşı daha fazla askeri eylemde bulunacağını söylemişti. Trump, "İran'ın füze ve nükleer kapasitesini yeniden inşa etmeye çalıştığını duyuyorum. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, onları yok etmemiz gerekecek. Yere sereceğiz, canlarına okuyacağız. Ancak umarım buna gerek kalmaz" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
