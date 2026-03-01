Haberler

Pezeşkiyan: Kan dökmeyi ve intikam almayı görevimiz olarak görüyoruz

Pezeşkiyan: Kan dökmeyi ve intikam almayı görevimiz olarak görüyoruz
Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dini lider Ali Hamaney'in ölümü sonrası taziye mesajı yayımladı. Pezeşkiyan "İslam ümmetinin büyük komutanının suikastı, dünyanın her yerindeki Müslümanlara, özellikle Şiilere karşı açık bir savaştır. İran İslam Cumhuriyeti, bu suçun failleri ile komutanlarına karşı kan dökmeyi ve intikam almayı, görevi ve meşru hakkı olarak görmektedir" dedi.

  • İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.
  • İran'da Hamaney'in ölümünün ardından 40 günlük yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildi.
  • İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney'in ölümünü 'İslam ümmetine karşı açık bir savaş' olarak nitelendirdi ve İran'ın bu suçun faillerine karşı kan dökmeyi ve intikam almayı görevi olarak gördüğünü belirtti.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik dün başlayan saldırıları devam ederken, İran'ın dini lideri Ali Hamaney konutuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

İran medyası, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı. Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 günlük yas ilan edildi. Ülke genelinde 7 günlük resmi tatil ilan edildi.

"İSLAM DEVRİMİ LİDERİ ŞEHADETE ULAŞTI"

İran devlet televizyonu, Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı" ifadesini kullandı.

"CEZASIZ KALMAYACAK"

Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından İran hükümeti açıklama yaptı. Hamaney'in öldüğü saldırının cezasız kalmayacağı belirtilen açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin "pişman edileceği" ifadesine yer verildi. İran Cumhurbaşkanlığı da yaptığı açıklamada, Hamaney'e yönelik saldırının "cezasız kalmayacağı" kaydedildi.

PEZEŞKİYAN'DAN TAZİYE MESAJI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı.

Pezeşkiyan mesajında, "İslam ümmetinin büyük komutanının suikastı, dünyanın her yerindeki Müslümanlara, özellikle Şiilere karşı açık bir savaştır. İran İslam Cumhuriyeti, bu suçun failleri ile komutanlarına karşı kan dökmeyi ve intikam almayı, görevi ve meşru hakkı olarak görmektedir" ifadelerini kullandı.

