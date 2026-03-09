Haberler

İran'dan Türkiye'ye Füze İddiası Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan ile yaptığı görüşmesinde, İsrail ve ABD'nin İran ile komşu ülkeler arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını ve onlara bağlı medya organlarının İran'ın Türkiye'ye füze saldırısı gerçekleştirdiğine dair iddialar ortaya...

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan ile yaptığı görüşmesinde, İsrail ve ABD'nin İran ile komşu ülkeler arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını ve onlara bağlı medya organlarının İran'ın Türkiye'ye füze saldırısı gerçekleştirdiğine dair iddialar ortaya attığını belirtti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

Liverpool'da deprem! Haberi duyanlar "Maçı kazandık" diyor
Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi

Kritik boğazdaki hareketlilik böyle görüntülendi
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

5.1 ile sarsılan kentte korkutan bir deprem daha
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı