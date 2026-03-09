İran'dan Türkiye'ye Füze İddiası Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan ile yaptığı görüşmesinde, İsrail ve ABD'nin İran ile komşu ülkeler arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını ve onlara bağlı medya organlarının İran'ın Türkiye'ye füze saldırısı gerçekleştirdiğine dair iddialar ortaya attığını belirtti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı