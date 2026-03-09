Haberler

İran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Güncelleme:
İran'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye'ye ateşlenen balistik füze ile ilgili izahat vermesi için Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Olay hakkında tepki ve endişeler dile getirildi.

İRAN'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah, Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak İran'dan Türkiye'ye ateşlenen balistik füze ile ilgili izahat istendi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak İran'dan Türkiye'ye ateşlenen balistik füze ile ilgili izahat istendi. Yaşanan hadiseyle ilgili 'tepki ve endişeler' iletildi.

