İran, BM İlkelerinin İhlalini Eleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, " Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuruluşunun 80'inci Yıl Dönümü" dolayısıyla başkent Tahran'da düzenlenen törenin ardından açıklamalarda bulundu. İran'ın BM'nin kurucu ülkelerinden biri olduğunu hatırlatan Bekayi, "Bugün bizim için her zaman önemli olmuştur, çünkü İran yalnızca BM'nin kurucu üyelerinden biri değil, aynı zamanda bu sürecin aktif bir parçasıdır. İran, 1945 yılında Anlaşma'nın kabul edildiği toplantıya katılan yaklaşık 50 ülkeden biriydi ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından en fazla zarar gören ülkeler arasında yer aldı. Tarafsızlığını ilan etmesine rağmen savaşan taraflar tarafından işgal edildi ve ağır kayıplar yaşadı" dedi.

"BM ilkelerinin ihlali yaygın hale geldi"

İran'ın her zaman uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesi için çaba gösterdiğini belirten İsmail Bekayi, "Ancak yıl dönümünü bu yıl farklı şartlar altında kutluyoruz, çünkü bugünün dünyası geçmişten çok farklı. Ne yazık ki BM ilkelerinin açık şekilde ihlal edilmesi yaygın hale geldi. BM'nin hedeflerine ve ilkelerine yönelik yasa tanımazlık ve saygısızlık, küresel barış ve güvenliği benzeri görülmemiş bir tehdit altına sokmuştur" ifadelerini kullandı.

"BM'nin son tutumundan endişe duyuyoruz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İran'ın BM'nin ilke ve hedeflerine bağlı olduğunu ancak son dönemdeki tutumundan endişe duyduklarını dile getirerek, "Bu fırsatı, hem Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine olan bağlılığımızı vurgulamak hem de uluslararası toplumu tehdit eden tehlikeli eğilimlere dikkat çekmek için değerlendiriyoruz. Bu eğilimlerin başında tek taraflılık, güç kullanımının olağanlaşması ve ülkelerin iç işlerine müdahale gelmektedir" dedi.

"BM, görevini yerine getiremedi"

İsmail Bekayi, 12 günlük savaşa da değinerek, "Ülkemiz hiçbir gerekçe olmaksızın Siyonist rejim ve ABD tarafından saldırıya uğradı. Bu süreçte BM görevini yerine getiremedi. Güvenlik Konseyi, ABD'nin etkisi nedeniyle bu saldırıyı kınayan kısa bir açıklama dahi yayımlayamadı. Benzer durum son dönemdeki diğer olaylarda da görüldü. Üç Avrupa ülkesinin, nükleer konuyu bahane ederek İran'a yönelik kaldırılmış yaptırımları yeniden devreye sokma çabaları da bunun son örneklerindendir" şeklinde konuştu.

"İran'a 120 ülkenin destek vermesi dikkat çekici"

Uluslararası barış ve güvenliğin gerçek savunucularının, uluslararası hukuk kurallarının açık ihlallerine karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Sözcü Bekayi, "Siyonist rejimin askeri saldırısını kınama konusunda İran'ın tutumuna 120 ülkenin destek vermesi dikkat çekici bir gelişme oldu. Ayrıca, üç Avrupa ülkesinin Güvenlik Konseyi kararını yeniden yürürlüğe koyma girişiminin yasadışı olduğunu savunan İran'ın görüşünü, Rusya ve Çin gibi Konsey'in iki daimi üyesinin de paylaşması önem taşıyor. Bu durum, uluslararası toplumun büyük bir bölümünün hala BM Antlaşması'nın ilke ve hedeflerine bağlı olduğunu gösteriyor" dedi.

"Ülkeler sessiz kalmamalı"

Tüm ülkelerin BM ilkelerine olan bağlılıklarını yeniden teyit etmeleri gerektiğini vurgulayan Bekayi, "Ülkeler, özellikle bölgemizde yaşanan insan hakları ve uluslararası insani hukuk ihlalleri karşısında sessiz kalarak tek taraflı ve tehlikeli eğilimlerin güçlenmesine zemin hazırlamamalıdır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN