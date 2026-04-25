İran Dışişleri Bakanı Arakçi İslamabad'a yeniden gidecek

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Umman başkenti Maskat'taki temaslarının ardından, Rusya ziyareti öncesinde yeniden Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı ziyaret edeceğini bildirdi. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde Arakçi'nin, Pakistanlı üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerde, savaşın tamamen sona erdirilmesine yönelik muhtemel bir uzlaşının çerçevesine ilişkin İran'ın görüş ve değerlendirmelerini aktardığı ifade edildi. Ayrıca, Arakçi'nin İslamabad temasları sırasında beraberindeki heyetin bir bölümünün, savaşın sona erdirilmesine ilişkin başlıklarda istişarelerde bulunmak ve gerekli talimatları almak üzere Tahran'a döndüğü ve söz konusu heyet üyelerinin Pazar gecesi yeniden İslamabad'da Arakçi'ye katılmasının beklendiği kaydedildi.

Arakçi, Pakistan'daki görüşmelerini "verimli" olarak değerlendirmişti

Arakçi, Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. Bakan Arakçi, yayımladığı yazılı açıklamada, "Bölgemize barışı geri getirme yolundaki iyi niyetleri ve kardeşçe çabaları için çok değer verdiğimiz Pakistan'a yaptığımız ziyaret çok verimli geçti. İran'a yönelik savaşı kalıcı olarak sona erdirecek uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran'ın pozisyonunu paylaştık" demişti.

Arakçi'nin temasları

Arakçi, ülke dışında gerçekleştirdiği resmi ziyaretler kapsamında dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelmişti. Arakçi, İslamabad'daki temasları kapsamında bugün Pakistan Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşme gerçekleştirmişti. Arakçi'nin daha önce yaptığı açıklamaya göre İranlı bakanın Maskat'taki temaslarını tamamlamasının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyordu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı

Uçuşlarda yeni dönem! Bunu yapmak tamamen yasaklandı

Çiriş bitkisi toplamak için gittiği dağlık alanda hayatını kaybetti

Çiriş otu toplarken kalbi durdu! Cenazesi için ordu seferber oldu

3 bölgeyi birbirine bağlayacak tünelin açılış tarihi belli oldu

3 bölgeyi birden birbirine bağlayacak! Açılış tarihi belli oldu

Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular

Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Göztepe galibiyeti hatırladı, Antalyaspor küme düşme hattında kaldı

Yine kazanamadılar! 1. Lig'e düşmeleri hiç sürpriz olmaz
TFF'ye sürpriz çağrı: Bu sezon küme düşmeyi kaldırın

TFF'ye sürpriz çağrı: Mağduruz, küme düşmeyi kaldırın