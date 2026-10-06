Haberler

İran Bakanı Momeni, Katar'ın yalanladığı 3 İranlı pilot iddiasını Doha'da ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni, Doha'da Katarlı mevkidaşı Şeyh Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani ile görüştü. Görüşmede Tahran'ın Katar'da alıkonduğunu iddia ettiği 3 İranlı pilotun akıbeti ele alındı; Katar ise bu iddiaları yalanlamıştı.

İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni, Katarlı mevkidaşı Şeyh Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani gerçekleştirdiği görüşmede Tahran'ın Katar'da alıkonduğunu iddia ettiği 3 İranlı pilotun akıbetinin ele alındığını

İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni, Katar'da temaslarda bulunuyor. Momani, başkent Doha'da Katarlı mevkidaşı Şeyh Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani ile görüştü. Görüşmeyi verimli olarak tanımlayan Momeni, görüşmede Tahran'ın Katar'da alıkonduğunu iddia ettiği 3 İranlı pilotun akıbetinin ele alındığını sözlerine ekledi. İranlı bakan ayrıca, görüşmede organize suç örgütleri, güvenlik alanında işbirliği ve uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin konuların da gündeme geldiğii bildirdi.

Katar iddiaları yalanlamıştı

Tahran, İranlı pilotların 2 Mart'ta Katar'daki ABD'ye ait Al Udeid Hava Üssü'ne yönelik operasyon sırasında kaybolduğunu açıklamıştı. İranlı yetkililer daha sonra yaptıkları açıklamalarda, Katar'daki saldırının ardından dönüş yolunda düşürülen iki savaş uçağında bulunan 4 pilottan birinin olay sırasında hayatını kaybettiğini, diğer 3 pilotun ise Katar tarafından esir alındığını öne sürmüştü.

Katar ise İran'ın söz konusu iddialarını yalanlamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Cem Yılmaz'dan aile pozu! 'Allah saklasın' notuyla paylaştı

Üç kuşak aile pozu! Altına bakın ne yazdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geleneğiniz batsın! Tüfekli kutlama Cezayir'de can almaya devam ediyor

Geleneğiniz batsın!
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar

Türkler valizleri topladı! O ülkeyi akın akın terk ediyorlar
Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı

Süper Lig devinden ayrıldı, 70 metreden gol attı

Blok3'e hapis cezası! Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı

Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı! Hapis cezası verildi
Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk

Kamerayı açıp iğrenç anı kaydetti: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk
Rusya'da neler oluyor? Veba haberleri tek tek silindi

Ölümcül hastalık ülkeyi esir mi aldı? Haberleri tek tek sildiler
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari

Fon krizinin en büyük vurgunu! Fatma Betül'ü 10'a katlayan doktor