İran'dan ABD'ye tehdit: Ağır cezalar bekliyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Hüseyin Sardar Mohebbi, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarına ilişkin, "Saldırganları ağır cezalar bekliyor. Amerika yeni saldırılarından pişman olacak" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarına tepki gösterdi. DMO Sözcüsü Hüseyin Sardar Mohebbi, sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklamada, "Saldırganları ağır cezalar bekliyor. Amerika yeni saldırılarından pişman olacak" ifadelerini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile DMO Hatemul Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan ortak açıklamada ise ordunun ABD'ye "ezici ve hassas darbeler" vuracağı belirtildi. Açıklamada, "ABD'nin terörist ordusu bölgede kötülükte ısrar ettikçe, daha ağır ve büyük kayıplara uğrayacaktır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı