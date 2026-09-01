Haberler

İran'dan ABD'ye tehdit: Ağır cezalar bekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları ve Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin yeni saldırılarına sert tepki gösterdi. Sözcü Mohebbi, saldırganların pişman olacağını ve ağır cezalarla karşılaşacağını belirtti; ortak açıklamada ise 'ezici ve hassas darbeler' uyarısı yapıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Hüseyin Sardar Mohebbi, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarına ilişkin, "Saldırganları ağır cezalar bekliyor. Amerika yeni saldırılarından pişman olacak" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarına tepki gösterdi. DMO Sözcüsü Hüseyin Sardar Mohebbi, sosyal medya hesabından yaptığı kısa açıklamada, "Saldırganları ağır cezalar bekliyor. Amerika yeni saldırılarından pişman olacak" ifadelerini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile DMO Hatemul Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan ortak açıklamada ise ordunun ABD'ye "ezici ve hassas darbeler" vuracağı belirtildi. Açıklamada, "ABD'nin terörist ordusu bölgede kötülükte ısrar ettikçe, daha ağır ve büyük kayıplara uğrayacaktır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı

Süleymancılar soruşturmasında, eski içişleri bakanı hakkında karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Parayı basıp aldı! Premier Lig'i sallamayı kafaya koymuş
Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Yarı çıplak halde minibüse bindi! Sonrasında yaptıkları akılalmaz

Yolun ortasında akılalmaz görüntü
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada