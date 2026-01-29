Haberler

İran Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran'a yönelik sert açıklamaları sonrası İran Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Axel Ditman'ı bakanlığa davet ederek protestosunu iletti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in dün yaptığı, "(İran) Halkına şiddet uygulayarak iktidarda tutunabilen rejimin günleri sayılıdır" açıklamasının ardından harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Axel Ditman'ı bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı, "Alman yetkililerin, müdahaleci ve sorumsuz tutumlarına ilişkin İran'ın şiddetli protestosu bu ülkenin büyükelçisine iletildi" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
