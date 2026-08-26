İran'dan ABD uçak gemisine alaycı eleştiri: Tatil yapmak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Donanması'na ait USS Abraham Lincoln'ün Tayland'a gerçekleştireceği liman ziyaretine ilişkin, "ABD, gücünü yansıtmak için Lincoln uçak gemisini bölgeye gönderdi. Tek bir liman ziyareti yapmadan geçirilen 200 günden fazla sürenin ardından mürettebatın dinlenmesi için şimdi Tayland'a gidiyor. Görev: Güç yansıtmak. Şimdiki görev: Tatil yapmak" dedi.

Tahran yönetimi, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sırasında Orta Doğu'da konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Tayland'a gerçekleştireceği liman ziyaretini eleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tayland ziyaretine yönelik alaycı ifadeler kullandı. Bekayi, "ABD, gücünü yansıtmak için Lincoln uçak gemisini bölgeye gönderdi. Gemi, aylar süren savaşın ve tek bir liman ziyareti yapmadan geçirilen 200 günden fazla sürenin ardından mürettebatın dinlenmesi için şimdi Tayland'a gidiyor. Görev: Güç yansıtmak. Şimdiki görev: Tatil yapmak" ifadelerini kullandı.

Bekayi, paylaşımını "Yorgunum patron" ifadeleriyle tamamladı.

Lincoln'deki personelin ruh sağlığının kötüleştiği iddia edilmişti

ABD basınında bu ay daha önce yayımlanan bazı haberlerde, USS Abraham Lincoln'de personel moralinin düştüğü iddia edilmişti. Denizcilerin ruh sağlıklarının kötüye gittiği ve bazı personelin intihar girişiminde bulunduğu öne sürülmüştü. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise söz konusu haberlerin gemideki durumu "tamamen yanlış yansıttığını" söylemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı