İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit: "En güçlü füzelerimizi devreye sokacağız"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Genel Komutanı'nın Danışmanı İbrahim Cebari, İran'ın ABD ve İsrail ile uzun süreli bir çatışmaya hazır olduğunu belirterek, "En güçlü füzelerimizi henüz kullanmadık. Ancak ilerleyen süreçte en güçlü füzelerimizi devreye sokacağız" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı'nın Danışmanı İbrahim Cebari, İsrail ve ABD'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. Devlet televizyonuna konuşan Cebari, İran'ın ABD ve İsrail ile uzun süreli bir çatışmaya hazır olduğunu belirterek, "Trump şunu bilsin ki sizinle yıllarca savaşabilecek en gelişmiş imkanlara sahibiz" dedi.

Savaşın ilk aşamasında mevcut mühimmatın kullanıldığını ifade eden Cebari, "En güçlü füzelerimizi henüz kullanmadık. Ancak ilerleyen süreçte en güçlü füzelerimizi devreye sokacağız. Bu kez 12 günlük savaş gibi olmayacak. Birkaç gün sonra pişman olsanız bile artık ateşkesi kabul etmeyeceğiz. Füze depolarımız dolu ve saldırıları uzun süre sürdürmeye hazırız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı