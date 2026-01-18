Haberler

Irak Türkmen Cephesi'nden terör örgütü PKK uyarısı

Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşed Salihi, Suriye'deki gelişmeler sonrası PKK'nın Irak'a sızma olasılığına dair uyarıda bulundu. Salihi, hükümete önlem alması gerektiğini belirtti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşed Salihi, Suriye'deki son gelişmelerin ardından terör örgütü Pkk'nın Irak'a sızma ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması sonrası terör örgütü PKK konusunda uyardı. ITC Milletvekili Erşed Salihi, Suriye'deki son gelişmelerin ardından terör örgütü PKK'nın Irak'a sızma ihtimaline karşı uyarıda bulunarak, "Silahlı Kuvvetler Başkomutanının Suriye'deki gelişmelerin ardından terör örgütü PKK unsurlarının Irak içine sokulmasına yönelik kesin istihbarat bilgilerinden haberi var mı?" sorusunu yöneltti. Irak hükümetini önlem almaya çağıran Salihi, "Musul, Kerkük ve Tuzhurmatı'ya ulaşmalarını engellemek ve Irak'taki karma bölgelerde güvenlik ile istikrarı korumak için acilen hangi tedbirler alınacak?" ifadelerini kullandı. - ERBİL

