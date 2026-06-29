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Irak hükümetinden silahlı gruplara 30 Eylül'e kadar süre

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Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, silahlı gruplara silahlarını teslim etmeleri için son tarihin 30 Eylül olduğunu, bu tarihten sonra teslim edilmeyen silahların yasa dışı sayılacağını açıkladı.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, ülkedeki silahlı gruplara çağrı yaparak, silahların teslim edilmesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu ve bu tarihten sonra devlete teslim edilmeyen tüm silahların "yasa dışı" statüsünde sayılacağını açıkladı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, ülkedeki silahlı grupların silahsızlandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, bugün yaptığı açıklamada ülkedeki silahlı gruplara çağrı yaptı. Haydar el-Abudi, silahların teslim edilmesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu belirtti. El-Abudi, belirlenen sürenin dolmasının ardından teslim edilmeyen tüm silahların "düzensiz ve yasa dışı" olarak kabul edileceğini vurguladı.

Öte yandan bazı silahlı gruplar, hükümetin silahların devlet kontrolüne alınmasına yönelik atılan adımlarının yalnızca "kontrolsüz silahları" kapsadığını ileri sürerek, "direniş silahlarının" söz konusu kararı içinde alınmaması gerektiğini savunuyor. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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