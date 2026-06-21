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Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Salihi: "Türkmen halkının bir bakanlıkta temsil edilmesi garanti altında"

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Irak Türkmen Cephesi eski Başkanı Erşat Salihi, yeni Başbakan Ali Zeydi hükümetinde Türkmen bir bakanın görev alacağını ve Türkmenlerin bir bakanlıkla temsil edilmesinin garanti altına alındığını açıkladı.

Irak Türkmen Cephesi eski Başkanı ve Irak Meclisi'ndeki Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi, Irak Başbakanı Ali Zeydi hükümetinde Türkmen bir bakanın göreve getirilmesi ve Türkmen halkının bir bakanlıkta temsil edilmesinin garanti altına alındığını öne sürdü.

Irak'ta yeni Başbakan Ali Zeydi başkanlığında kurulan hükümette Türkmenlerin de yer alacağı yönündeki açıklamalar dikkat çekti. Irak Türkmen Cephesi eski Başkanı ve Irak Meclisi'ndeki Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi, Türkmen halkının Irak Başbakanı Ali Zeydi hükümetinde bir bakanlıkla temsil edilmesinin garanti altına alındığını söyledi. Yeni hükümette bakanlık dosyasının resmen sonuçlandırılmasını beklediklerini belirten Salihi, Türkmenlerin yeni kabinede yer almasının siyasi bir hak olduğunu ifade ederek, kendilerine tahsis edilecek bakanlık için uygun gördükleri adayın özgeçmişini sunmaya hazır olduklarını kaydetti. Türkmenlerin hükümette etkin şekilde temsil edilmesinin Irak'taki tüm etnik ve dini bileşenlerin yönetime katılımı açısından önemli olduğunu vurgulayan Salihi, konuya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Salihi, Irak'taki dini ve etnik azınlıkların haklarını güvence altına alacak yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Irak'ın farklı etnik ve dini unsurlardan oluşan bir ülke olduğunu vurgulayan Salihi, bu çeşitliliğin bir zayıflık değil, güç kaynağı olması gerektiğini dile getirdi. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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