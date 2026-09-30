Irak Savunma Bakanlığı ülkede koalisyona bağlı askeri unsur kalmadığını açıkladı

Irak Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesinin tamamlanmasıyla Irak topraklarında koalisyona bağlı herhangi bir askeri unsurun kalmadığını açıkladı.

Irak Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesinin tamamlandığını duyurdu. Irak hükümeti ise yabancı güçlerin çekilmesinin ardından "Irak Egemenlik Günü" kapsamında düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklara başladı. Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, Irak topraklarında artık koalisyon güçlerine bağlı herhangi bir unsurun bulunmadığını belirtti. Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'a hava desteği başta olmak üzere önemli katkılar sağladığını kaydeden Resul, koalisyonun çekilmesinin ardından da Irak ile koalisyon ülkeleri arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda devam edeceğini kaydetti.

Irak'ta resmi tatil ilan edildi

Irak Bakanlar Kurulu, "Egemenlik Günü" kapsamında 30 Eylül Çarşamba gününden 3 Ekim Cumartesi gününe kadar tüm devlet kurumları ve kamu kuruluşlarında resmi tatil ilan etti. Başbakan Ali Zeydi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, tatilin uluslararası koalisyon güçlerinden askeri üs ve kampların teslim alınmasının tamamlanmasını kutlamak ve koalisyonun Irak'taki misyonunun sona ermesini anmak amacıyla düzenlenecek resmi ve halk etkinliklerine imkan sağlamak için ilan edildiği belirtildi.

Koalisyonla ortaklık sona ermiyor

Irak Başbakanı'nın Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun sona ermesinin, koalisyon ülkeleriyle ortaklığın sona ermesi anlamına gelmediğini söyledi. El-Araci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyonun askeri misyonunun sona ermesiyle ülkelerle ikili ilişkilere geçileceğini ve bunun Irak'ın egemenliğini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Irak'ın DEAŞ'a karşı elde ettiği başarıda güvenlik güçlerinin yanı sıra uluslararası koalisyonun da destek sağladığını belirten el-Araci, bu katkının takdir edildiğini dile getirerek, yeni dönemde güvenlik ve istihbarat alanlarında işbirliği, bilgi ve deneyim paylaşımı ile kapasite geliştirme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, ilişkilerin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı