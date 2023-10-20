Irak Savunma Bakanı Ayn el-Esad Üssü'nü Ziyaret Etti

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Abbasi, dün akşam roketli saldırının hedefi olan ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Abbasi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Abbasi, Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad üssünü ziyaret etti. Abbasi, askeri üsteki birimleri gezdi. Ziyaretin içeriğine dair detay verilmedi.

Dün roketli saldırının hedefi olmuştu

Güvenlik kaynakları akşam saatlerinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne roketli ve dronlu saldırı düzenlendiğini, üssün içinde çok sayıda patlama sesi duyulduğunu belirtmişti. Irak ordusu üssün çevresini güvenlik kordonuna almıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyı doğrulayarak, "Birliklerimiz Irak'ta Ayn el-Esed üssü yakınlarında 2 İHA düşürdü" ifadelerini kullandı.

Victoria askeri üssüne yönelik saldırıda kullanılan roket rampası bulundu

Öte yandan dün akşam saatlerinde Ayn el-Esad üssüne yönelik saldırıdan Bağdat Havaalanı yakınlarında yer alan ABD askerlerinin bulunduğu Victoria askeri üssüne de saldırı gerçekleştirilmişti. Iraklı güvenlik kaynakları, saldırıda kullanılan roket rampasının başkent Bağdat'taki el-Cihat semtinde bir boş alanda bulunduğunu aktardı.

Saldırının sorumluluğunu Şii silahlı gruplarını çatısı altında toplandığı Irak'taki İslami Direniş Örgütü üstlenmişti.

ABD'nin Irak'ta 2 bin 500 askeri bulunuyor. - RAMADİ