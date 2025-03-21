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Irak Konsolosluğu'na Saldırıya Soruşturma Başlatıldı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İstanbul'daki Irak Başkonsolosluğu'na motosikletli şahıslar tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonrası gerekli soruşturmanın sürdüğünü ve sorumluların adalet karşısına çıkarılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gerekli soruşturma güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve kimlik tespiti çalışması yapılmaktadır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır" dedi.

Sözcü Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır. Gerekli soruşturma güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve kimlik tespiti çalışması yapılmaktadır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır. Iraklı yetkililerle sürekli temas halindeyiz. Irak'ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep'teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlem alınmıştır. Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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