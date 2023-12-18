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Irak'ın Kerkük şehrinde yerel seçimler başladı

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Irak'ın Kerkük şehrinde 18 yıl aranın ardından düzenlenen ilk yerel seçimler için halk sandık başına gitti. Şehirde 870'den fazla seçmen oy kullanıyor.

Irak'ın Kerkük şehrinde halk, 18 yıl aranın ardından düzenlenen ilk yerel seçimler için bugün sandık başına gitti.

Irak'ın Kerkük şehrinde halk bugün yerel seçimler için sandık başına gitti. Şehirde 2005 yılından sonra yapılan ilk il meclisi seçiminde oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı. Kerkük İl Meclisi'ndeki 16 sandalye için 248 aday yarışırken, şehirde 870'ten fazla seçmen oy kullanıyor. Seçim merkezlerine 18 yıl aranın ardından düzenlenen seçim için ellerinde bayraklarla gelen Kerküklüler yerel saatle 18.00'a kadar oy kullanabilecek.

Yüksek Seçim Komisyonu Kerkük Ofisi Basın Sorumlusu Ali Abbas, "Şu ana kadar oylamada ya da cihazlarımızda sorun gerçekleşmedi ve oylama sırasında hiç bir engel çıkmadı" dedi.

Oy kullanmak için seçim merkezine gelen Adil Abdullah, "Aziz kardeşlerim, haydi sandık başına. Milletin bize ihtiyacı var. Kerkük için lütfen sandık başına gelin. Geleceğimiz için şimdi oy verelim. Pişman olmayalım. Sevinçle yaşayalım" ifadelerini kullandı.

Seçmen Hacı Rıza Şahbaz ise, "Hızlıca oy vermeye gelsinler. Halkımızın oy kullanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Oyunu kullanmak üzere seçim merkezine gelen Sabah Kasım ise, "Tekrar eski güvensiz günlerimize geri dönmeyelim" diyerek halkı oy kullanmaya çağırdı.

Kerkük'te 2005 yılında yapılan seçimler, iç çekişmeler ve siyasi anlaşmazlık nedeniyle tamamlanamamıştı. - KERKÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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