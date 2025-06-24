Irak Hükümeti, İran-İsrail Ateşkesini Memnuniyetle Karşıladı

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Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin arabuluculuğuyla İran ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasını desteklediklerini açıkladı. Bakanlık, barışçıl yöntemlerin bölgesel istikrar için önemli olduğunu vurguladı ve Katar'ın diplomatik rolünü takdir etti.

Irak hükümeti, ABD'nin arabuluculuğuyla İran ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Irak'ın bölgesel krizlerin çözümünde her zaman barışçıl ve diplomatik yolları savunduğu, bu yaklaşımın ise bölge halklarının güvenliği ve istikrarını sağlamanın tek yolu olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın diplomatik girişimleri ve arabuluculuk rolüyle anlaşmanın sağlanmasına katkı sunduğunu, bunun da bölgesel istikrara olan desteğini yansıttığını ifade etti. Ateşkesin tam anlamıyla ve eksiksiz uygulanmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, bunun hem sahadaki gerginliği azaltacağına hem de diyalog ve müzakere için uygun bir ortam oluşturacağına inandıklarını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, gelişmenin bölgedeki mevcut gerilimlerin köklü ve kalıcı biçimde çözümüne yönelik gerçek bir başlangıç olmasının temenni edildiği kaydedildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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