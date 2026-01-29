Irak Cumhurbaşkanlığından Trump'a "dış müdahale" tepkisi

Irak Cumhurbaşkanlığından ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki başbakanlık seçimi sürecine yönelik ifadelerine ilişkin yayımlanan mesajda, Irak'ın iç siyasi süreçlerine yönelik her türlü dış müdahalenin kınandığı ve seçimlerin yalnızca Irak halkının iradesine dayandığı açıklandı.

Irak Cumhurbaşkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Meclisi'ndeki cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık seçimleri sürecine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, dış güçlerin Irak siyasetine müdahale etme çabaları kesin bir dille kınanarak, "Irak'ın iç meseleleri, yalnızca Iraklıların karar verebileceği tamamen egemen bir konudur. Bu süreç, halkın özgür iradesiyle sandığa yansıttığı demokratik seçim sonuçlarına ve anayasaya dayanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Ulusal egemenliğe saygı duyulmasının, devletin inşası ve siyasi istikrarın tesis edilmesi için temel bir şart olduğu kaydedilen açıklamada, "Hükümet kurma süreci, demokratik işleyişin ve halkın tercihlerinin bir sonucudur" denildi.

Irak'ın tüm ülkelerle "Karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama" ilkesiyle ilişki kurmak istediği belirtilen açıklamada, Bağdat yönetiminin bölge ve dünya barışına katkı sunacak dengeli bir dış politika izlemeye kararlı olduğu hatırlatıldı.

Sudani ve Koordinasyon Çerçevesi'nden de tepki geldi

Trump'ın müdahale sinyali veren açıklamalarına Irak siyasetinin diğer kanatlarından da tepki gecikmedi. Başbakan Muhammed Şiya Sudani ve Şii siyasi grupların çatı kuruluşu olan Koordinasyon Çerçevesi, Trump'ın bu tutumunu ve dayatmalarını kesin bir dille kınadıklarını açıklayarak ulusal irade vurgusunu yinelediler.

Trump'ın açıklaması krize neden olmuştu

Irak ile ABD arasındaki kriz, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Koordinasyon Çerçevesi'nin eski Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin başbakanlığına aday göstermesi ardından başlamıştı. Trump, Maliki'nin seçilmesine izin verilmemesi gerektiğini söylemiş, aksi halde Irak'a yapılan yardımların kesileceğine yönelik tehditte bulunmuştu. - BAĞDAT