Irak Cumhurbaşkanı Ürdün Başbakanı ile İlişkileri Ele Aldı

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne ile ikili ilişkileri ele aldı. İki lider, enerji, sanayi ve yatırım alanlarında ortak projelerin tamamlanması için işbirliğini güçlendirmenin önemini vurguladı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne ile ikili ilişkileri ele aldı.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Reşid, başkent Bağdat'ta ülkesini ziyaret eden Ürdün Başbakanı'nı kabul etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Reşid, ilişkileri güçlendirmek için daha fazla çalışılması gerektiğini belirtti.

Reşid, Irak'ın, Ürdün'le özellikle enerji, sanayi ve yatırım alanlarında ortak projelerin tamamlanması için ortak çalışmayı güçlendirmeyi beklediğini söyledi.

Ürdün Başbakanı Hasavne ise ülkesinin Irak'ın güvenlik ve istikrarın tesisi için sarf ettiği çabaları desteklediğini kaydederek, "Irak'ın güvenliği, bölgenin güvenliği için temel faktör." ifadelerini kullandı.

Hasavne, enerji, ekonomi, sanayi alanlarında işbirliğini güçlendirmenin iki ülkenin halklarına hizmet edeceğini vurguladı.

Ürdün Başbakanı, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Bağdat'a gelmişti.