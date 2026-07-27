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Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye'ye gelecek

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İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Irak Başbakanı Ali Zeydi, 28 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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