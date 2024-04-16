Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Güvenlik İş Birliğini Konuştu

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi. Sudani ve Austin iki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliğinin sürdürüleceğine dikkat çekti.

ABD'deki temaslarını sürdüren Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüştü. Sudani görüşmede yaptığı konuşmada bölgedeki durum nedeniyle Irak'ın silahlanmaya ve deneyim kazanmaya özen gösterdiğini belirterek, Irak ile ABD arasındaki iş birliğinin devam etmesinin önemine dikkat çekti.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin kuruluşunun 10. yıl dönümünde ülkesinin ABD ile ilişkilerini sürdürmeye önem verdiğini vurgulayan Sudani, "Irak halkı terörle mücadelede çok fazla fedakarlıkta bulundu. Uluslararası toplumun ve dost ülkelerin terörle mücadele çabalarında Irak'ı desteklemelerini memnuniyetle karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Irak güvenlik güçlerinin ülkeyi savunmak için hazır olduğunu belirten Irak Başbakanı, "İki ülke arasında oluşturulan Yüksek Koordinasyon Komisyonu aracılığıyla kalıcı ortaklık çalışmalarımız başlatıldı. Bu çalışmaların amacı askeri durumu ve DEAŞ'ın oluşturabileceği tehditleri değerlendirerek koalisyon güçlerinin misyonunu sonlandırmak için takvim önermek" dedi. Sudani, Irak anayasası ve Stratejik Çerçeve Anlaşması doğrultusunda söz konusu komisyonun 2. toplantısının önümüzdeki Temmuz aydında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Sudani hükümeti döneminde daha da gelişen Irak ile ABD arasındaki kalıcı ortaklığın memnuniyetle karşılandığını ifade eden ABD Savunma Bakanı Austin ise ülkesinin Irak'a terörle mücadele konusundaki desteğini sürdüreceğini belirterek, ABD ile Irak'ın kalıcı bir ikili güvenlik iş birliğine geçiş ihtiyacı konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Koalisyonun kuruluşunun 10'uncu yılıyla ilgili açıklamalarda bulunan Austin, "Bu mücadelenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. 2019'da Irak Güvenlik Güçleri'nin ve Doğal Kararlılık Harekatı ortaklarımızın cesareti ve fedakarlıkları sayesinde hep birlikte DEAŞ'ı bölgesel yenilgiye uğrattık. Ancak DEAŞ sizin vatandaşlarınız ve bizim vatandaşlarımız için hala bir tehdit olmaya devam ediyor. Irak halkını koruma ve DEAŞ'ı kalıcı olarak yenilgiye uğratma çabalarını destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi. - ERBİL