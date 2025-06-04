İngiltere, Ukrayna'ya 100 Bin Dron Desteği Verecek

İngiltere, Ukrayna'ya 100 Bin Dron Desteği Verecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ülkesinin 2026 Nisan'a kadar Ukrayna'ya 100 bin insansız hava aracı göndereceğini duyurdu. İngiltere, Ukrayna'ya olan askeri desteğini artırma çerçevesinde 4.5 milyar sterlinlik bir yardım planı hazırladı.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiltere'nin 2026 yılının Nisan ayına kadar Ukrayna'ya 100 bin dron desteği verileceğini ifade ederken Ukrayna'ya sağlanan askeri desteğin arttırıldığını söyledi.

İngiltere, insansız hava araçlarının savaşlarda yeni bir çağ açtığına dikkatleri çekerek 2026 Nisan ayında sona erecek mali yıl bitimine kadar Ukrayna'ya 100 bin dron göndereceği açıkladı. konuya ilişkin açıklamada İngiltere Savunma Bakanı John Healey'den geldi. İngiltere hükümeti, temin edeceği 350 milyon sterlin değerinde insansız hava aracı yardımının, Ukrayna'ya sağlanması planlanan 4.5 milyar sterlin değerine ulaşan daha geniş bir askeri destek planının bir parçası olduğunu aktardı. İngiltere'nin vereceği 100 bin dronun Ukrayna'nın envanterindeki insansız hava aracı sayısını 10'a katlayacağı bildirildi.

Ukraynalı askerlerin eğitimi için 247 milyon sterlin daha harcanacak

İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in Ukrayna'ya yapılacak desteği Brüksel'de bugün düzenlenecek olan ve 50 ülkenin katılacağı Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısında açıklaması bekleniyor. Healey,, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada "İngiltere bu yıl yüzbinlerce insansız hava aracı tedarik ederek ve kritik öneme sahip topçu mühimmatı sevkiyatında büyük bir dönüm noktasına ulaşarak Ukrayna'ya olan desteğini arttırıyor" dedi. Dron teslimatına ek olarak İngiltere'nin Ocak ayından bu yana 140 bin top mermisi sevkiyatı gerçekleştirdiğini kaydeden İngiliz Savunma Bakanı, Ukraynalı askerlerin eğitimi için bu yıl 247 milyon sterlin daha harcama yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
Ağzında sigara ile açtığı tanker kapağı bomba gibi patladı

Ağzında sigarayla açmaya çalıştığı kapak bomba gibi patladı
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
Bestemsu Özdemir'den ihanet itirafı! Onları otelde bastım

Çok Konuşulacak ihanet itirafı: Otelde ortak arkadaşımızla bastım
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.