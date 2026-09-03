Haberler

İngiltere'den Leipzig'e Rusya kınaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere, Leipzig Havalimanı'na yönelik saldırı girişimini kınayarak Rusya Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı ve Almanya ile dayanışma içinde olduğunu, Rusya'nın düşmanca faaliyetlerini ortaya çıkarmaya devam edeceğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki Leipzig Havalimanına yönelik saldırı girişimini kınamak üzere Rusya Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

İngiltere, Almanya'daki Leipzig Havalimanına saldırı girişimine tepki gösterdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı girişimini kınamak üzere Rusya Maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığı belirtildi. Açıklamada, "İngiltere, Rusya'nın Leipzig Havalimanına yönelik pervasız saldırısının ardından Almanya ile tam dayanışma içindedir. İngiltere'nin NATO müttefiklerimizi savunma ve Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılığı sarsılmazdır ve Rusya'nın kararlılığımızı baltalama girişimleri sonuçsuz kalacaktır. Bu, Rus devletinin kolektif güvenliğimizi baltalama girişimlerinin açık bir örneğinin sonuncusudur. Bu nedenle bugün Rusya Maslahatgüzarını çağırarak saldırıyı en sert şekilde kınadık, Avrupa ve NATO ortaklarımızla birlikte İngiltere'nin, Rusya'nın düşmanca faaliyetlerini her düzeyde ortaya çıkarmaya devam edeceğinin altını çizdik" denildi.

Ne olmuştu?

Almanya, geçtiğimiz ay Leipzig Havalimanı'na yönelik saldırı girişiminden dün resmen Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Alman hükümeti, yaşananları "tehlikeli bir eylem" ve "Moskova'nın sistematik ve koordineli hibrit saldırılarının bir parçası" olarak nitelendirmişti. Rusya'nın Almanya Büyükelçiliği ise Leipzig Havalimanı'ndaki olaylardan Rusya'nın sorumlu olduğuna ilişkin suçlamaları "saçma ve temelsiz bir provokasyon" şeklinde nitelendirerek reddetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

İşte milyonların beklediği derbinin hakemi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Casperlar'ın bir de 'çocuk yapılanması' varmış! 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz

Casperlar'ın bir de 'çocuk yapılanması' varmış! İddialar çok vahim
Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar

Bir üniversiteyi yasa boğan sır ölüm

4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı

Rektör duyurdu! 4 milyon öğrenciye müjde
İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Kansere karşı umut oldu

İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Üstelik kanserle savaşıyor
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri

AK Partili başkan kendi partisini eleştirip Yavaş'a övgüler yağdırdı
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş

Fener yönetimine olay hareket!
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma