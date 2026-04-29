İngiltere Kralı III. Charles, ABD Kongresi'ne hitap eden ilk İngiltere Kralı oldu

İngiltere Kralı III. Charles, ABD Kongresi'ne hitap eden ilk İngiltere Kralı olarak tarihe geçti.

İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla, Beyaz Saray'daki programlarının ardından ABD Kongresi'ni ziyaret etti. Kral Charles, Temsilciler Meclisi ve Senato ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap etti. Kongreye hitap eden ilk İngiltere Kralı olarak tarihe geçen III. Charles, ayrıca annesi Kraliçe Elizabeth'in 1991'de yaptığı konuşmadan sonra Kongre'ye hitap eden ikinci İngiliz kraliyet ailesi mensubu oldu.

Kral Charles, tarihi konuşmasında, İran savaşı nedeniyle gerilen ABD-İngiltere ilişkilerinin yenilenmesinin önemine dikkat çekti. Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşlara gönderme yaparak "büyük bir belirsizlik döneminde bir araya geliyoruz" ifadelerini kullanan Kral Charles, iki ülkenin her kriz anında birlikte hareket ederek yalnızca kendi halkları için değil, tüm dünya için büyük değişimler meydana getirdiğini söyledi.

Kral Charles, ABD ve İngiltere arasındaki "akrabalık ve kimlik bağının paha biçilmez, ebedi, yerine konulamaz ve kopmaz" olduğunu söyledi.

Ukrayna için birliktelik çağrısı

ABD ve İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve Afganistan'da omuz omuza savaştığını ifade eden Kral Charles, "Bugün aynı sarsılmaz kararlılığa, Ukrayna'nın ve onun son derece cesur halkının savunulması için de ihtiyaç var. Gerçekten adil ve kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için buna ihtiyaç var" dedi.

ABD ve İngiltere arasındaki stratejik bağa dikkat çeken Kral Charles, "Bu ittifak, Avrupa ve Amerika'nın iki temel sütununa dayanan bir Atlantik ortaklığı vizyonunun parçasıdır. Bugün bu ortaklık her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

ABD ve İngiltere arasında ekonomi ve teknolojide iş birliğine, doğal sistemlerin çöküşünü görmezden gelmenin oluşturacağı risklere ve ABD ile İngiltere'nin paylaştığı değerlere de değinen Kral Charles, "Dünya söylediklerimizden çok yaptıklarımızı hatırlayacaktır. ABD ve İngiltere, yalnızca kendi halkları için değil, tüm insanlık için birlikte hareket etmelidir" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
