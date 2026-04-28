İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla, ABD ziyareti kapsamında Beyaz Saray'da Trump çiftiyle bir araya geldi

İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, ABD'ye yaptıkları resmi ziyaret kapsamında Beyaz Saray'a geldi.

İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, ABD'ye yaptıkları resmi ziyaret kapsamında Beyaz Saray'a geldi. İkili, burada ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump tarafından karşılandı.

İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Kraliçe II. Elizabeth'in 2007'deki ziyaretinden bu yana bir İngiltere hükümdarının ABD'ye yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Beyaz Saray'a geldi. Burada ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump tarafından karşılanan çift, onurlarına düzenlenen özel çay davetine katıldı. Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla ayrıca Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'ni dolaşarak burada bulunan arı kovanını ziyaret etti. İkili, daha sonra İngiltere Büyükelçiliği'nde onurlarına düzenlenecek bir açık hava davetine katılmak üzere yoğun güvenlik önlemleri altında Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Kral Charles'ı yoğun bir program bekliyor

İngiltere Kralı III. Charles'ın, 4 günlük ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi, ABD Kongresi'nin ortak oturumunda bir konuşma yapması ve Beyaz Saray'da onurlarına düzenlenecek resmi Devlet Yemeği'ne (State Dinner) katılması bekleniyor. Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın daha sonra New York'a geçerek 11 Eylül anıtını ziyaret etmesi ve ardından Virginia'da kültürel etkinliklere katılması planlanıyor.

Programda değişiklik olmadığı açıklanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı James David Vance'in de bulunduğu Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine düzenlenen silahlı saldırı, Kral III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın ABD'ye yapacağı resmi ziyaret ile ilgili güvenlik endişelerine neden olmuştu. Buckingham Sarayı, Kral ve Kraliçe'nin ABD'ye yapacağı ziyaretin planlandığı gibi gerçekleşeceğini duyurarak, "Gün boyunca Atlantik'in her iki yakasındaki taraflarla yapılan görüşmelerin ardından ve hükümetin tavsiyesi doğrultusunda majestelerinin resmi ziyaretinin planlandığı gibi devam edeceğini teyit edebiliriz. Kral ve Kraliçe, bunun gerçekleşmesi için hızlı bir şekilde çalışan herkese minnettar ve ziyaret için sabırsızlanıyorlar" açıklamasında bulunmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

