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İngiltere Dışişleri Bakanı İsrail'i İşgalci Güç Olarak Nitelendirdi

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'i bir kez daha 'işgalci güç' olarak nitelendirerek, İsrail'in Gazze'deki sivillere yardım sağlama yasal sorumluluğu olduğunu belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'i bir kez daha "işgalci güç" olarak nitelendirerek, " Gazze'deki işgalci güç olarak İsrail'in sivillere yardım sağlanması konusunda yasal sorumluluğu var" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Cameron, yazılı açıklama yaptı. Cameron, "Filistinliler yıkıcı ve büyüyen bir insani krizle karşı karşıya. Bugün İsrail Bakanı Benny Gantz ile yaptığım görüşmede, rehinelerin güvenli bir şekilde evlerine ulaştırılması ve hayat kurtaran malzemelerin Gazze'ye gönderilmesi için insani bir ara verilmesi yönündeki çabaları tartıştık. Yardım akışını artırması için İsrail'e bir kez daha baskı yaptım. Sahada hala bir gelişme göremiyoruz. Bu değişmeli" dedi.

Derhal insani duraklama çağrısında bulunan Cameron, hem kara hem de deniz yoluyla insani yardımların ulaştırılması ve kapasitesinin artırılması ve barınma ve altyapı onarımı için kritik önem taşıyan malzemeler de dahil olmak üzere, Gazze'ye girmesine izin verilen insani yardım malzemelerinin türlerinin genişletilmesi çağrısında bulundu.

İngiltere'nin Refah kentine yönelik bir saldırıdan derin endişe duyduğunu ifade eden Cameron, "Gazze'deki işgalci güç olarak İsrail'in sivillere yardım sağlanması konusunda yasal sorumluluğu var" dedi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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