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İngiltere Dışişleri Bakanı İsrail'e tepki gösterdi

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aralarında 3 İngiliz'in de bulunduğu 7 yardım görevlisini öldürdüğü hava saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Desteğimiz kayıtsız şartsız değil. Böylesine başarılı bir demokrasinin kendisine meydan okunduğunda bile uluslararası insani hukuka uymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde görev yapan World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışana yönelik saldırısına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Öldürülenler arasında 3 İngiliz'in bulunması nedeniyle saldırı, İngiltere'den de tepki gördü. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İngiltere'nin en büyük gazetesi The Sunday Times'daki köşe yazısında İsrail'e desteğin kayıtsız şartsız olmadığını yazdı. Cameron, "Desteğimiz kayıtsız şartsız değil. Böylesine gururlu ve başarılı bir demokrasinin kendisine meydan okunduğunda bile uluslararası insani hukuka uymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki insani duruma da değinen Cameron, İsrail'İn daha fazla yardıma izin vermemesi halinde kitlesel açlık riskinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Cameron, Birleşik Krallık'ın 7 Ekim'den bu yana en önemli odak noktasının "esirlere ve ailelere destek" olduğunu belirtti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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