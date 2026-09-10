İngiltere Brexit sonrası ilk kez AB üyesi bir ülke ile polis işbirliği anlaşması imzaladı

İngiltere ve Belçika kapsamlı polis işbirliği anlaşması imzaladı. İngiltere Brexit sonrası ilk kez bir AB üyesi ülke ile polis işbirliği anlaşması imzalamış oldu.

İngiltere ve Belçika, arasında polis işbirliği anlaşması imzalandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da imzalanan anlaşma ile Belçika polisi Eurostar trenlerinde silah taşıyabilecek ve sınır ötesi takip yapabilecek. İngiltere Brexit sonrası ilk kez bir AB üyesi ülke ile polis işbirliği anlaşması imzalamış oldu.

Anlaşma, iki ülke arasındaki polis operasyonlarını hem teknik hem de hukuki açıdan güncelleyen bir çerçeve anlaşması olarak öne çıkıyor. Brexit sonrası oluşan yasal boşluk nedeniyle Belçika'dan İngiltere'ye giden Eurostar trenlerinde Belçika polisi silahsız seyretmek zorundaydı. Yeni anlaşma bu durumu tamamen ortadan kaldırdı.

Sınır ötesi takibe izin

Anlaşmada ayrıca plaka tanıma verilerinin (ANPR) karşılıklı paylaşımı, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu bağlantılı suçlarda kullanılan araçlara ilişkin bilgilerin Belçika'ya aktarılması, acil durumlarda sınır ötesi takibin kesintisiz sürdürülmesi gibi maddeler, iki ülkenin operasyonel kapasitesini doğrudan artırmış oldu. Belçika polisi, anlaşma sayesinde İngiliz meslektaşları devralana kadar takibi kısa süreli olarak sınırın ötesinde sürdürebilecek.

Belçika İçişleri bakanı Bernard Quintin, Londra'daki imza töreninde iki ülkenin ortak hedeflerinin bulunduğunu ve anlaşmanın bu işbirliğini hayata geçireceğini bildirdi. Quintin, "Göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu bağlantılı organize suçlarla iki tarafta da birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı