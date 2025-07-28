İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze Konusunda Acil Kabine Toplantısı Düzenleyecek

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer'ın, yaz tatilindeki kabinesini Gazze'deki durumu görüşmek için bu hafta acil bir toplantıya çağıracağı bildirildi.

Başbakanlık Ofisi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın bu hafta kabine toplantısı düzenleyeceği ve 1 Eylül'e kadar yaz tatilinde olan bakanların Gazze'deki durumu değerlendirmek için bir araya geleceği kaydedildi. Başbakanlık kaynakları, Starmer'ın, Filistin devletini tanıma yönünde artan baskılar üzerine kabinesiyle Gazze'deki durumu ele alacağını aktardı.

Kaynaklar, İngiliz hükümetini ilerleyen günlerde Orta Doğu'daki sorunun çözümüne katkıda bulunmak için izleyeceği adımları netleştireceğini belirtirken, Başbakan Starmer'ın bugün İskoçya'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmede de Gazze'deki durumu gündeme getirmesi beklendiği ifade edildi.