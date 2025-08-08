İngiltere Başbakanı Starmer'dan İsrail'e Eleştiri

İsrail'in Gazze'yi işgal planını onaylaması sonrası Başbakan Keir Starmer, İsrail hükümetinin saldırılarını artırma kararını eleştirerek, bu kararın derhal gözden geçirilmesini talep etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail kabinesinin Gazze'yi işgal planını onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarını daha da artırma kararı yanlıştır ve derhal bu kararı yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz" dedi. - LONDRA

