İngiltere Başbakanı Starmer'dan İsrail'e Eleştiri

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail kabinesinin Gazze'yi işgal planını onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarını daha da artırma kararı yanlıştır ve derhal bu kararı yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz" dedi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika