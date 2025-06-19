İngiltere Başbakanı Starmer'dan Diplomasi Vurgusu

İngiltere Başbakanı Starmer'dan Diplomasi Vurgusu
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran-İsrail çatışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Starmer, gerginliğin tırmanma riski taşıdığını belirterek, askeri müdahale yerine diplomatik yolların önemini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran- İsrail arasında devam eden çatışmalara değinerek, "Herkesin ılımlı olması ve diplomasiye öncelik vermesi gerekiyor" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin ABD'nin başkenti Washington DC'ye yapacağı ziyaret öncesinde İran-İsrail arasında tırmanan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu. Starmer, bölgede çatışmanın daha da büyümesi riskine dikkat çekerek, "Gerginliğin tırmanma riski var. Bu yüzden herkesin ılımlı olması ve diplomasiye öncelik vermesi gerekiyor" dedi.

Starmer, daha önce ABD ile birkaç tur görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bana göre bu sorunun çözümü bu yoldan geçiyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Lammy-Rubio görüşmesinde İran geriliminin düşürülmesine yönelik diplomatik yolların masaya yatırılacağını ve İngiltere'nin bu konudaki net talebinin Washington'a doğrudan iletileceğini bildirdi.

İngiltere hükümeti, bölgesel bir çatışmanın önlenmesi için diplomatik sürecin yeniden canlandırılması gerektiğini savunuyor. İngiltere Başbakanlık kaynakları, "Askeri müdahale yerine diplomatik çözüm yollarının desteklenmesi, küresel istikrar açısından kritik öneme sahip" dedi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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