İngiltere Başbakanı Starmer: "(İran) Bu bizim savaşımız değil, katılmayacağız"

İngiltere Başbakanı Starmer: '(İran) Bu bizim savaşımız değil, katılmayacağız'
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'a yönelik muhtemel bir savaşa katılmayacaklarını ve ABD'den gelen baskılara rağmen hükümetin tutumunun değişmeyeceğini belirtti. Starmer, ülkesinin askeri kararlarını ulusal çıkarlar temelinde alacağını vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'a yönelik muhtemel bir savaşa katılmayacaklarını ve ABD'den gelen baskılara rağmen hükümetin tutumunun değişmeyeceğini belirterek, "Bu bizim savaşımız değil, katılmayacağız" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, parlamentoda İngiliz milletvekillerine hitap ederek İran'la muhtemel savaş senaryosuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Starmer, İran'a yönelik muhtemel bir savaşa dahil olmayacaklarını ve ABD'den gelen baskılara rağmen bu yöndeki tutumlarının değişmeyeceğini belirtti. İran konusundaki yaklaşımın başından bu yana net olduğunu ifade eden Starmer, İngiltere'nin herhangi bir çatışmaya sürüklenmeyeceğini vurguladı.

Starmer, ülkesinin askeri kararlarını ulusal çıkar temelinde alacağını dile getirirken, Washington'dan gelen operasyonel katılım taleplerinin reddedildiğini aktardı. Starmer, ABD yönetimiyle yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen Londra'nın stratejik özerkliğini koruyacağını ve İngiliz ordusunun Orta Doğu'da yeni bir cepheye sürüklenmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.

"Bu bizim savaşımız değil"

Keir Starmer, "İran savaşı konusundaki tutumum başından beri netti; bu savaşa sürüklenmeyeceğiz, bu bizim savaşımız değil, fikrimi değiştirmeyeceğim, teslim olmayacağım ve bu savaşa katılmak ulusal çıkarlarımıza aykırı olduğu için katılmayacağız" dedi.

Starmer'ın açıklaması, ABD ile İran arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
