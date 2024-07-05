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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak İstifa Etti

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, genel seçimleri kaybetmesinin ardından Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etme kararı aldığını duyurdu. İşçi Partisi'nin ezici oy üstünlüğüyle zafer elde ettiği seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Sunak, halefini seçmeye yönelik resmi düzenlemeler yapıldıktan sonra parti liderliğinden istifa edeceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, genel seçimleri kaybetmesinin ardından Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etme kararı aldığını duyurdu.

İngiltere'de dün gerçekleştirilen erken genel seçimlerde İşçi Partisi'nin ezici oy üstünlüğüyle zafer elde etmesinin ardından Başbakan Rishi Sunak 10 Downing Street'teki başbakanlık konutu önünde ilk açıklamasını yaptı. Sunak, "Öncelikle üzgün olduğumu söylemek isterim. Bu iş için elimden geleni yaptım. Ama Birleşik Krallık hükümetinin değişmesi gerektiğine ilişkin açık bir mesaj verdiniz. Önemli olan tek karar sizin kararınız. Öfkenizi, hayal kırıklığınızı duydum. Bu kaybın sorumluluğunu üstleniyorum" dedi. Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Sunak, "Bu sonucun ardından, hemen değil ancak halefimi seçmeye yönelik resmi düzenlemeler yapıldıktan sonra parti liderliğinden istifa edeceğim. Muhafazakar Parti'nin iktidarda olduğu 14 yılın ardından yeniden yapılanması ve aynı zamanda muhalefetteki hayati rolünü profesyonelce ve etkili bir şekilde üstlenmesi de önemli" diye konuştu.

"Starmer'ın başarısı hepimizin başarısı olacak"

İngiltere'nin 20 ay öncesine göre daha güvenli ve daha güçlü olduğuna inandığını söyleyen Rishi Sunak, "Rakibim Keir Starmer kısa süre içinde Başbakanımız olacak. Bu işteki başarıları hepimizin başarısı olacak, kendisine ve ailesine başarılar diliyorum. Anlaşmazlıklarımız ne olursa olsun, kendisi saygı duyduğum dürüst, kamu yararına çalışan biri" şeklinde konuştu.

Meslektaşlarına ve birlikte çalıştığı kişilere teşekkür eden Sunak, "Bugün zor bir gün. Ama sizin Başbakanınız olmaktan onur duyarak bu işten ayrılıyorum. Burası dünyanın en iyi ülkesi" dedi.

Rishi Sunak konuşmasının ardından İngiltere Kralı III. Charles ile görüşerek başbakanlıktan istifasını sunacağını söyledi.

Sandık çıkış anketlerine göre 650 üyeli Avam Kamarası'nın üyelerinin belirlendiği seçimlerde Keir Stamer'ın lideri olduğu İşçi Partisi, 412 sandalyeye ulaşarak mecliste ezici bir çoğunluğa ulaştı. Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı ise 121'de kaldı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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