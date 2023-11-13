İngiltere Başbakanı İçişleri Bakanını görevden aldı
Politika Haberleri
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın görevine son verdi. Braverman, Filistin yanlısı gösterilere izin verdiği için eleştirilere maruz kalmıştı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın görevine son verdi.
İngiltere hükümetinden bir kaynağın aktardığına göre, Başbakan Rishi Sunak'ın bugün kabinede değişiklik yapması bekleniyor.
Braverman, İngiltere’de 7 Ekim sonrası düzenlenen Filistin yanlısı gösterilere izin verdiği için Londra polisini “taraf tutmakla” suçlamıştı.
Braverman üzerindeki baskılar, Perşembe günü Times'da yayımlanan makalesinin ardından artmıştı.
Braverman, Times gazetesinde Perşembe günü yayınlanan makalesinin ardından artan baskı altındaydı.
Makalede, İngiltere’deki Filistin yanlısı protestoları eleştiriyor, bunun Kuzey İrlanda'dakileri "rahatsız edici derecede hatırlattığını" söyleyerek düzenleyenleri "Filistin yanlısı çeteler" olarak adlandırıyordu.
Ayrıca Londra Polis Teşkilatını protestolara karşı "çifte standart" uyguladığını ifade ediyordu.
Yayımlanmasının ardından başbakanlığın, Braverman'ın makalesini onaylamadığı ortaya çıktı.