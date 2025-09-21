İngiltere, Avustralya ve Kanada Filistin Devletini Resmi Olarak Tanıdı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Kanada Başbakanı Mark Carney ülkelerinin Filistin devletini resmi olarak tanıdığını açıkladı.

İngiltere, Avustralya ve Kanadalı liderler ülkelerinin Filistin devletini resmi olarak tanıdığını açıkladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer yaptığı açıklamada, "Bugün, barış umudunu ve iki devletli çözümü yeniden canlandırmak için açıkça ifade ediyorum ki, İngiltere olarak Filistin devletini resmi olarak tanıyoruz. Ortadoğu'da artan dehşet karşısında, barış ve iki devletli çözüm ihtimalini canlı tutmak için harekete geçiyoruz. Bu, güvenli ve emniyetli bir İsrail'in, yaşanabilir bir Filistin devletiyle yan yana var olması demektir. Şu anda ikisine de sahip değiliz" ifadelerini kullandı. Starmer, artık Filistin devletinin tanınmasının vaktinin geldiğini kaydetti.

Albanese ve Wong: "Avustralya, Filistin halkının kendi devletine sahip olma arzusunu resmi olarak tanıyor"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da gerçekleştirdikleri ortak açıklamada, Avustralya'nın Filistin devletini tanıdığını belirtti. Albanese ve Wong, "Avustralya Filistin halkının meşru ve uzun süredir hayalini kurduğu kendi devletlerine sahip olma arzusunu resmi olarak tanıma kararı aldı. Bugün vardığımız tanıma kararı, Avustralya'nın uzun süredir Filistin ve İsrail halkları arasında kalıcı barışı sağlayacak tek yol olan iki devletli çözüme duyduğu bağlılığı vurgulamaktadır" dedi.

Carney: "Kanada, hem Filistin hem de İsrail için barışçıl bir geleceğin inşasında ortaklık sunmaktadır"

Kanada Başbakanı Mark Carney'in Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da, Kanada'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığı belirtildi. Açıklamada, "Mevcut İsrail hükümeti, bir Filistin devletinin kurulma imkanını sonsuza dek ortadan kaldırmak için sistematik bir şekilde çalışmaktadır. Batı Şeria'da, uluslararası hukuka aykırı olan yerleşim genişletme politikasını amansız bir şekilde sürdürmektedir. Mevcut İsrail hükümetinin açıkça beyan ettiği politika artık "bir Filistin devleti olmayacaktır" şeklindedir. Kanada, bu bağlamda Filistin devletini tanımakta ve hem Filistin hem de İsrail için barışçıl bir geleceğin inşasında ortaklık sunmaktadır. Kanada bunu, iki devletli çözüm imkanını korumayı amaçlayan, uluslararası düzeyde koordine edilen bir çabanın parçası olarak yapmaktadır. Bu tanımanın her derde deva olmadığının farkındayız ancak bu, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nda yer alan ülkelerin kendi geleceğini tayin hakkı ve temel insan hakları ilkeleriyle tam bir uyum içindedir" ifadeleri kullanıldı.

Tanıma açıklamaları BM toplantısı öncesinde yapıldı

İngiltere, Avustralya ve Kanada tarafından arka arkaya yapılan açıklamalar, liderlerin ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80'nci toplantısı öncesinde geldi. Söz konusu toplantıda Fransa ve Belçika'nın da Filistin devletini tanıdığını açıklaması ve iki devletli çözüme yönelik desteklerini yinelemeleri bekleniyor. - LONDRA