İngiliz Bakan Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştirecek
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Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly, 20-21 Ekim 2023 tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret çerçevesinde, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly, Türkiye'yi ziyaret edecek.
Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly, 20-21 Ekim 2023 tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyaret çerçevesinde, İsrail- Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika