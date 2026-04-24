İngiltere: Türkiye küresel güvenlikte vazgeçilmez partner

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile görüşmüştü. Cooper, dün yapılan görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İngiliz Bakan, "Orta Doğu'daki durum için diplomatik bir çözüm arayışımızda Türkiye, küresel güvenlik konusunda vazgeçilmez bir partner olmaya devam ediyor. Hakan Fidan ile birlikte NATO müttefikleri olarak iş birliğimizi derinleştirmeye ve ortak güvenlik ve refahımızı güçlendirmek için ekonomik bağlarımızı geliştirme sözü verdim" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı