İnce, MHP'yi ziyaret etti! Görüşmeye Devlet Bahçeli'nin çıkıştaki hareketi damga vurdu - Haberler

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İnce, MHP'yi ziyaret etti! Görüşmeye Devlet Bahçeli'nin çıkıştaki hareketi damga vurdu

Haberler.com - Politika
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Görüşmenin bitiminin ardından Bahçeli'nin İnce'ye arabasına kadar eşlik etmesi dikkat çekti.

Muharrem İnce, partisi tarafından hazırlanan "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu partilerle paylaşmaya devam ediyor. İnce bugün saat 14.00'da raporu sunmak üzere MHP Genel Merkezi'ne gitti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin, artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerilerini içeren "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu Bahçeli'ye sunduğu belirtildi.

İnce, MHP'yi ziyaret etti! Görüşmeye Devlet Bahçeli'nin çıkıştaki hareketi damga vurdu

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli, İnce ve beraberindeki heyeti genel merkezden uğurladı. Görüşme sonrasında Bahçeli'nin İnce'ye aracına kadar eşlik etmesi ziyaretle ilgili öne çıkan detay oldu.

İnce, MHP'yi ziyaret etti! Görüşmeye Devlet Bahçeli'nin çıkıştaki hareketi damga vurdu

İnce, daha önce de bazı siyasi partileri ziyaret ederek raporları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu. Memleket Partisi son olarak Zafer Partisi'ne gitti. İnce'nin bu ziyaretlerini sürdürmesi bekleniyor.

İnce, MHP'yi ziyaret etti! Görüşmeye Devlet Bahçeli'nin çıkıştaki hareketi damga vurdu

Haberler.com - Politika

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