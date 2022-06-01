İnce, MHP'yi ziyaret etti! Görüşmeye Devlet Bahçeli'nin çıkıştaki hareketi damga vurdu - Haberler

Muharrem İnce, partisi tarafından hazırlanan "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu partilerle paylaşmaya devam ediyor. İnce bugün saat 14.00'da raporu sunmak üzere MHP Genel Merkezi'ne gitti.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ İLETTİ

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin, artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerilerini içeren "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu Bahçeli'ye sunduğu belirtildi.

BAHÇELİ'NİN HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli, İnce ve beraberindeki heyeti genel merkezden uğurladı. Görüşme sonrasında Bahçeli'nin İnce'ye aracına kadar eşlik etmesi ziyaretle ilgili öne çıkan detay oldu.

ZİYARETLER DEVAM EDECEK

İnce, daha önce de bazı siyasi partileri ziyaret ederek raporları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu. Memleket Partisi son olarak Zafer Partisi'ne gitti. İnce'nin bu ziyaretlerini sürdürmesi bekleniyor.

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