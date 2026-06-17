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AK Parti Genel Sekreteri İnan: 'Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi hiçbir rapor durduramayacaktır'

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadri İnan, AP'nin Türkiye Raporu'nu eleştirerek, raporun gerçeklerden uzak olduğunu ve Türkiye'nin hedeflerini durduramayacağını belirtti.

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadri İnan, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda bugün kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin, "Güçlü Türkiye yürüyüşünü ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi hiçbir rapor durduramayacaktır" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadri İnan, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Avrupa Parlamentosu bir kez daha Türkiye'ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını tescillemiştir. Kabul edilen rapor; gerçeklerden uzak, ideolojik saiklerle kaleme alınmış siyasi bir metinden ibarettir. Milletimizin iradesine, bağımsız yargıya ve egemenlik haklarımıza ayar vermeye çalışan hiçbir girişimin bizim nazarımızda hükmü yoktur. Türkiye'de demokrasinin yegane teminatı millet iradesidir. Türkiye, raporlardan veya dış odaklardan icazet alacak bir ülke değildir. Güçlü Türkiye yürüyüşünü ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi hiçbir rapor durduramayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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