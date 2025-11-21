Haberler

İçlerinden biri sürpriz! İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına "Hayır" oyu veren partiler

İçlerinden biri sürpriz! İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına 'Hayır' oyu veren partiler
İçlerinden biri sürpriz! İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına 'Hayır' oyu veren partiler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" sözleri sonrası gözlerin çevrildiği Süreç Komisyonu'nda tarihi karar verildi. Oy çokluğuyla İmralı'ya gitme kararı alan Komisyon'da; AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti 'hayır' oyu verdi. HÜDA-PAR'ın kararı dikkat çekti.

  • Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya ziyaret için yapılan oylamada 32 evet, 3 hayır ve 2 çekimser oy çıktı.
  • DSP, HÜDA-PAR ve Demokrat Parti İmralı'ya ziyaret oylamasına hayır oyu verdi.
  • CHP ve Yeniden Refah Partisi oylamaya katılmadı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı, yaklaşık 2,5 saat sürdü; ' İmralı ziyareti' oylaması yapıldı.

CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin katılmadığı oylamada; Ak Parti, MHP, Dem Parti, TİP, EMEP 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti 'hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı. Oylamada 32 evet, 3 hayır çıkarken, 2 üye de çekimser kalmış oldu. Komisyon böylece İmralı'ya gitme kararı aldı. Oylamanın ardından komisyon toplantısı sona erdi.

"GRUBU BULUNAN SİYASİ PARTİLER ZİYARETTE OLACAK"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hayırlı uğurlu olsun. Ada'ya gidişi oyladık ve 'evet' oyu verildi, kabul edildi. Ülkemize, barışımıza katkısı olması dileğiyle. CHP'nin aldığı kararı sonra Eş Genel Başkanlarımız değerlendirecek. Grubu bulunan siyasi partiler, ziyarette olacak. Ziyaretin tarihi net değil, hazırlıklar yapılıyor. Yarına kadar bütün siyasi partiler Meclis Başkanlığı'na isimleri belirtecekler. Ondan sonra gidiş planlaması yapılacak" dedi.

"KOMİSYON HEYETİNE ÜYE VERMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Öte yandan; toplantıda söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Komisyonda başkan bile olmadan sadece 5 milletvekilinin Ada'ya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay, daha katılımcı, daha tartışmasız bir sürecin yönetilmesi önemlidir. Toplum, kayyumların kaldırılması, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması, demokratik siyasetin önünün açılması gibi olmazsa olmaz ve kolay olan ilk adımlar bile atılmadı. Bu süreçte bu ısrar, çözüm iradesine hangi katkıyı yapacak? AK Parti başta olmak üzere diğer partilerin kararıyla İmralı Adası'na gidecek komisyon heyetine partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

CHP'Lİ ÜYELER SALONU TERK ETTİ

Sonrasında, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının kapalı oturum şeklinde yapılıp yapılmamasını milletvekillerinin oylarına sundu. AK Parti, MHP ve DEM Partili milletvekillerinin "Evet" oyları sonucu toplantının kapalı olarak devam etmesine karar verildi. CHP'li üyeler kapalı oturuma katılmama kararı alarak salonu terk etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

tarih herkesi hak ettiği yere yazacaktır, gidin bakalım gidin de milletin yanına nasıl hangi yüzle geleceksiniz

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Kaya:

Neden çekiniyorlar da kapalı yapıyorlar…

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli erdem:

hüdapar DEM akp ve MHP nin sorunu çözmesini istemiyor sorun çözülürse akp listelerinden seçilemeyecekler artık binde sıfır bilmem kaç oyla milletvekili çıkaramayacaklar akp ye yalakalıkları para etmeyecek insanlık ve halk düşmanlarının

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadık:

Bu saatten sonra kürtler chpye oy vermez

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

hani bir zamanlar da akil adamlar vardı ya millet onları nasıl yazdı ise bu komisyon üyelerini de yazdı bilesiniz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
