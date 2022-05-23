İmamoğlu ve Yavaş'ın tokalaşmaması gündem yaratmıştı! Olayın perde arkası ortaya çıktı - Haberler

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İmamoğlu ve Yavaş'ın tokalaşmaması gündem yaratmıştı! Olayın perde arkası ortaya çıktı

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Politika
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CHP'nin cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilen "Milletin Sesi" mitingine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Burada İmamoğlu'nun herkesle tokalaşıp Yavaş'ı es geçmesi dikkat çekti. Gündem olan konu sonrasında İBB'nin haberlerini paylaşan sosyal medya hesabı, iki başkanın tokalaştığı bir fotoğrafı yayınladı. Paylaşımda iki ismin öncesinde buluştuğu ve mitinge beraber gittiği bilgisi yer aldı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, cumartesi günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin Maltepe mitinginde bir araya geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İMAMOĞLU, YAVAŞ'LA TOKALAŞMADI

Gökçek tarafından paylaşılan görüntülerde, miting alanına geldiği sırada oturan kalabalıkla tek tek tokalaşan İmamoğlu'nun Mansur Yavaş ile tokalaşmadığı görülüyor. İmamoğlu'nun geldiği sırada oturduğu görülen Mansur Yavaş'ın kafasını çevirmesi ve yüzünün asık olması gözlerden kaçmadı. İki başkan daha sonra yanlarına gelen vatandaşlarla selamlaşıp fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI YANIT

Bu durumun gündem olmasının ardından belediyeye dair haber paylaşan bir sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Tweet'te, İmamoğlu ve Yavaş'ın aynı gün el sıkıştığı görüntüler paylaşılıp "Bazı haber sitelerinde, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın miting alanında tokalaşmadığı iddia edildi. Halbuki İmamoğlu ve Yavaş, Florya'da buluştu ve mitinge birlikte gitti" ifadelerine yer verdi.

İşte ikilinin tokalaştığı o kare;

İmamoğlu ve Yavaş'ın tokalaşmaması gündem yaratmıştı! Olay perde arkası ortaya çıktı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Politika

istanbul büyükşehir belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Eyyamcı Melih :) Aynı bizim türk hakemleri gibi :)

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Servet karakaş:

Bu haberi yapıp yayan Gökçe şunuda söylesin İmamoğlu Muğla BB Başkanı ve Mansur Yavaş’ın yanında oturan Osman Gürün’lede tokalaşmadı onuda kendine rakip görüyor mu bu başkanlar birlikte gelmişler İmamoğlu yeni gelenlerle tokalaştı

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