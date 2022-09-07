İmamoğlu, Safinaz teyzeye sözünü tuttu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 2 sene önce katıldığı bir programda kendisini çok sevdiğini söyleyen Safinaz Öcal'a ziyaret sözü vermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 2 sene önce katıldığı bir programda kendisini çok sevdiğini söyleyen Safinaz Öcal'a ziyaret sözü vermişti. İmamoğlu, bugün sözünü tutarak Ezine'nin Kemallı köyünde yaşayan Safinaz teyzeyi ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık olarak 2 sene önce katıldığı bir programda kendisini çok sevdiğini söyleyen Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyünde yaşayan Safinaz Öcal'ı ziyaret etti. İmamoğlu, ailesi ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, "Annemi ziyaret ettiğimde, Safinaz teyzeyi de ziyaret edeceğimi söylemiştim. Dün annemi ziyaret ettim bugün de Safinaz teyzeyi ziyaret etmeye geldim" dedi. Safinaz Öcal, Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. - ÇANAKKALE