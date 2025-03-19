İmamoğlu protestosunda AKİT TV canlı yayınına müdahale

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında belediyenin üst düzey yöneticileri ile birlikte iki ilçe belediye başkanı da bulunuyor. Belediye iştirakleri ile çeşitli şirketlerden yöneticiler de soruşturma kapsamında…

AKİT TV CANLI YAYININA MÜDAHALE

Olayın yankıları sürerken İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto için toplanan vatandaşlar, o esnada sahadan yayın yapan AKİT TV canlı yayınına müdahale etti. Olayın büyümesi üzerine duruma polis ekipleri el koydu.