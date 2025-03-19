Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'na 7 suçlama! İfade vermeye başladı

Ekrem İmamoğlu'na 7 suçlama! İfade vermeye başladı
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İmamoğlu protestosunda AKİT TV canlı yayınına müdahale

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren vatandaşlar, AKİT TV canlı yayınına müdahale etti. Gerginliğin tavan yaptığı tartışmanın büyümesi üzerine polis ekipleri İmamoğlu taraftarlarına müdahale etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında belediyenin üst düzey yöneticileri ile birlikte iki ilçe belediye başkanı da bulunuyor. Belediye iştirakleri ile çeşitli şirketlerden yöneticiler de soruşturma kapsamında…

AKİT TV CANLI YAYININA MÜDAHALE

Olayın yankıları sürerken İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto için toplanan vatandaşlar, o esnada sahadan yayın yapan AKİT TV canlı yayınına müdahale etti. Olayın büyümesi üzerine duruma polis ekipleri el koydu.

İmamoğlu protestosunda AKİT TV canlı yayınına müdahale
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

İşte CHP nin gerçek yüzü gör vatandaş, dini hassasiyeti olan bir gazeteye bile tahammülü yok, bunlar iktidara gelirse ülkedeki müslümanlar gazzedeki müslümanlardan daha beter halde olurlar bunu unutmayın.

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Haber Yorumlarıoguz:

AKİT TV İYİ OYUN OYNUYOR DURUŞUN BELLİ ORDA İÇLERİNE GİDİP YAYIN YAPMAK NE DEMEK TAHRIK DEGİL Mİ MAGDUR EDEBİYATI YAPIYOR BENCE

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

ulan Nemrut her gücün üstünde OLLAN GÜC ALLAH IN GÜCÜ ELBET BİR GÜN DİYORUZ

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Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Tiplere bak ben pkaka lıyım diye bağırıyorlar resmen...

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