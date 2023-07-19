İmamoğlu: Partimin mevzuları partililerle konuşulur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyaya sızdırılan online toplantıya ilişkin soruları yanıtladı. İmamoğlu, toplantının gizli bir tarafı olmadığını belirtti ve görüntüleri sızdıranın araştırılacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emirgan Korusu'nda düzenlenen 125 İETT Otobüsü Temini Sözleşme Töreni'ne katıldı. Törenin ardından CHP'li yetkili isimlerle yaptığı online toplantının internete sızdırılmasına ilişkin soruları yanıtlayan İmamoğlu, toplantının gizli bir tarafı olmadığını, görüntüleri sızdıranın da araştırılacağını söyledi.