İmamoğlu: 'Orada olan olay bir siyasi müdahaledir'

Adana'da halka hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da yaşananların siyasi bir müdahale olduğunu savunarak, vali, emniyet müdürü ve belediye başkanını suçladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda seçmenlere hitap etti. Mitingde Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de eşlik etti. Kılıçdaroğlu'ndan önce seçmenlere seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da yaşananlara değinerek, "Orada yaşanan 150-200 kişinin bize yaptığı bir müdahaledir. Onlar o taşları bana değil milletimize attı, demokrasiye attı. O 150-200 kişinin arka planı elbet ortaya çıkacak. Orada ellerinde o canım bayraklarımızla birlikte çoluk çocuk, genç yaşlı bir aradaydık. Bize bütün teminatları vermiş olan valisi, emniyet müdürü ve olayı provoke eden maalesef seçilmiş belediye başkanı kusurludur, suçludur. Bu olayın tozu bile Erzurumlunun üzerine konmaz. Erzurumlu Nene Hatun'un torunlarıdır. Erzurum dadaş memleketidir, merttir, yiğittir. Ama orada olan olay bir siyasi müdahaledir. Niye biliyor musunuz? Çünkü kaybediyorlar. Bir avuç insan, kendini bu memleketin sahibi zanneden bir avuç insan. Her şeyi ben bilirim, en akıllı benim, her şeyi ben yaparım, ben ne dersem o olur diyen o bir kişi. Tek kişilik akıl ne olacak? Tıpış tıpış evine gidecek" dedi. - ADANA