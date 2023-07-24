'İmamoğlu olmazsa İBB adayı kim olmalı?' anketi! İlk sıradaki isim en yakın rakibine 20 puan fark attı

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası gözler yerel seçimlere çevrilirken bir yandan da CHP'deki "değişim" tartışmaları devam ediyor. ORC Araştırma, seçmenlere İstanbul'da İmamoğlu'nun aday olmaması halinde kimi aday olarak görmek istediklerini sordu. Ankette Mustafa Sarıgül yüzde 36.4, Canan Kaftancıoğlu yüzde 16.5, Özgür Demirtaş yüzde 11.7, Özgür Özel ise 7.7'lik orana ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden İBB için aday olmaması durumunda vatandaşlara kimi aday olarak görmek istedikleri soruldu. Anket sonuçlarına göre Mustafa Sarıgül yüzde 36.4, Canan Kaftancıoğlu yüzde 16.5, Özgür Demirtaş yüzde 11.7, Özgür Özel ise 7.7 çıktı.

PARTİDE "DEĞİŞİM" RÜZGARLARI ESİYOR

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından siyasi partiler, 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler için yol haritalarını çizmeye başladı. CHP tarafında 28 Mayıs seçimlerinde alınan mağlubiyet sonrası "değişim" tartışmaları yaşanırken, Kılıçdaroğlu'na karşı kamuoyunda en çok İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismi öne çıkıyor.

KILIÇDAROĞLU "YENİDEN ADYA OLSUN İSTERİM" DEMİŞTİ

CHP'li bazı isimlerle Zoom görüşmesi yaptığı ortaya çıkan İmamoğlu'nun gizli toplantısı hakkında Kılıçdaroğlu "Normal bulmuyorum. Etik olarak bazı rahatsız edici uygulamalar" vardı demişti. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerdeki bir röportajında da İmamoğlu'nu tekrar İBB adayı yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya "Yeniden aday olmasını isterim" cevabını vermişti.

"İMAMOĞLU ADAY OLMAZSA KİM OLMALI?"

ORC Araştırma şirketi, İmamoğlu'nun İBB başkanlığına yeniden aday olmaması durumunda adayın kim olacağına ilişkin bir anket yaptı. Araştırma 19-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında toplam 2600 katılımcı ile yüz yüze yapıldı.

Anketin sonuçları şöyle: