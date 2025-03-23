İmamoğlu'nun tutuklanmasına MHP'den ilk yorum
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanırken MHP'den konuyla ilgili ilk yorum geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı tutuklama nedenidir" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanırken terör soruşturmasında serbest bırakıldı.
MHP'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
İmamoğlu'nun tutuklanması geniş yankı uyandırırken Mhp'den söz konusu soruşturmayla ilgili ilk yorum geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "Tutuklama, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır.
"SOMUT DELİLLERİN VARLIĞI TUTUKLAMA NEDENİDİR"
Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı tutuklama nedenidir. Bazı Siyasi Partiler bilinçsizce karşı çıkmış ancak yapılan yargı reformlarıyla tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir."