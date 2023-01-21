İmamoğlu'nun The Ekonomist Dergisi'nin kapağına yaptığı yorum iktidarı kızdıracak

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, isim vermeden The Ekonomist Dergisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili kapağına atıfta bulundu. İmamoğlu, "Her seçim öncesi, dozu yüksek bu çıkışlar toplumumuzu rahatsız ettiği gibi fayda sağladığı kişi ve kurumlar da bellidir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim vermedenThe Economist dergisinin Türkiye'de yaklaşan seçimleri analiz ettiği "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde" manşetli kapağına atıf yaparak tepkisini dile getirdi.

"FAYDA SAĞLADIĞI KİŞİ VE KURUMLAR BELLİDİR"

İmamoğlu "Son günlerde yurtdışı kaynaklı, Türkiye'ye ve iktidara yönelik aleyhte eleştirileri takip ediyorum. Her seçim öncesi, dozu yüksek bu çıkışlar toplumumuzu rahatsız ettiği gibi fayda sağladığı kişi ve kurumlar da bellidir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ BİR İRADE GÖSTERMESİ ÖNEMLİDİR"

İmamoğlu İsveç polisinin Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı ifade edilen gösteriye izin verdiği yönündeki haberlere de tepki göstererek "Öte yandan bugün İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde yapılacağı belirtilen eylem de akıl dışıdır. Türkiye'nin tüm İslam ülkeleriyle birlikte bu talihsiz eylemin, gerçekleşmemesi yönünde güçlü irade göstermesi önemlidir" yorumunda bulundu.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımları;